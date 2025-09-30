東京都は2026年の秋から冬の期間、東京を舞台に、国際文化芸術祭を開催すると発表しました。芸術祭は来年の10月から12月に開催される予定で、臨海エリア、代々木・渋谷エリア、日比谷・丸の内エリアの3つのエリアで現代アート、舞台・演劇、音楽など多彩なプログラムが開催されます。芸術祭のプロモーションには、作詞家の秋元康さん、音楽プロデューサーの松任谷正隆さんが企画監修として参加します。また、大名庭園や橋梁のライ