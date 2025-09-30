大阪市の特別養護老人ホームで、高温の湯を張った浴槽に入浴介助中の男性を入れて死亡させたとして、大阪府警は３０日、同市福島区、介護福祉士三宅悠太容疑者（３８）を傷害致死容疑で逮捕した。調べに「けがを負わせてやろうといった気持ちはなかった」と容疑を否認しているという。発表では、三宅容疑者は６月２日午前、同市東成区の特別養護老人ホーム「アルカンシエル東成」の浴室内で、半身まひがある７０歳代の男性を入