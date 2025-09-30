夜の市街地を流れる濁流。さらに、激しい稲光も…。アメリカ西部のアリゾナ州で、大雨による洪水が発生。濁流が押し寄せ、何台もの車がゆっくりと流されていきます。地元当局によりますと、アリゾナ州ヒラ周辺で26日から27日にかけて激しい雨が降り、発生した鉄砲水に流されるなどして、これまでに4人が亡くなりました。洪水に見舞われた街を捉えた映像。甚大な被害を目の当たりにした撮影者は「オーマイガー」とつぶやき、水浸し