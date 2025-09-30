被災地で経済的負担を抱えるひとり親の家庭を支援するための拠点が、石川県輪島市に誕生します。 輪島市河井町に常設されるこちらのキッチンカー。「寄付いただいた食料品や日用品を置いています」経済的な負担を抱えるひとり親家庭を支援するため、東京の災害支援団体が、1日からここで運用を始めます。 輪島市内在住の150世帯のひとり親家庭が、全国の企業・団体から寄せられた食品や日用品を、無償で利用することが