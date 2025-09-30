※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年10月号からの転載です。この記事の画像を見る 「BiSHでは、置かれた場所でどう咲くか、メンバーや自分の役回りを考え続けてきました。でも、CENTは自分を発信する場。3年のソロ活動で、やっと自分自身と向き合えるようになってきたかなって」2023年のBiSH解散後、ソロアーティストとして表現の幅を広げてきたCENT。メジャー初のミニアルバム『らぶあるばむ』には、たっぷりの“らぶ”が詰