【漫画】本編を読む子どものために良いことをしているだけなのに……。『ママ友は「自然」の人』（山田ノジル：原作、すじえ：作画/竹書房）は、初めての育児に奮闘する主人公が「自然」を育児に取り入れるママたちと出会い、その考えや生活に傾倒していく姿を描いた物語である。子どもの将来を考えて節約を目的に義実家との同居をしている歩美は、義実家の仕事を手伝いながらワンオペ育児と家事に追われる日々を過ごしていた