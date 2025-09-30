アニメ『地獄楽』の第二期が、2026年1月よりテレビ東京ほかにて放送、同時にPrime Video、Netflix、Leminoにて配信開始となることが発表された。併せて、新規カット満載の第一弾PVが解禁。新キャストに遊佐浩二、内田真礼、大原さやかが決定し、MAPPA描き下ろしの新キャラクタービジュアルも公開された。【動画】新規カット満載のTVアニメ『地獄楽』第二期 第一弾PV本作は、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて人気を博し、シ