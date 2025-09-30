◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人は田中将大投手が史上４人目の日米通算２００勝をかけて４度目となる今季最終登板、小林誠司捕手との「マーコバ」バッテリーで先発。巨人が１回に先取点を挙げた巨人は１回、１番でスタメン出場の若林楽人外野手が右前打で出塁し、続くキャベッジ外野手の右前打で三塁へ進み無死一、三塁。泉口友汰内野手は浅い左飛に倒れたが、岡本和真内野手の二塁後方への当た