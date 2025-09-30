俳優のトム・ホランドと女優のゼンデイヤが、ロンドン西部にある自宅の警備費に1日1000ポンド（約20万円）もかけていると報じられている。「スパイダーマン」シリーズでの共演でも知られる2人は、自宅にファンがつめかけてくるようになったことで、警備を強化することに決めたという。 【写真】体を張って仕事をするトム・ホランド ある関係者は「ザ・サン」紙に「ファンたちが常に押しかけていて、少しやりすぎ