¥³¥³¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥³¥³¥¹¡×¤¬¡¢¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥³¥³¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤Æ¤·¤¢¤ï¤»¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò10·î16Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡×ÅÐ¾ìº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¡×¡Ö¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡Ö¥é¥Ã¥³¡×¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉ÷¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¥³¥³¥¹¸Â