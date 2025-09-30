国民民主党の玉木雄一郎代表が30日、国会内での定例会見で、自民党総裁選（10月4日投開票）をめぐる小泉進次郎農相陣営のステマ指示問題について「少なくとも、どういう形で、どういうことが行われたのかっていうのは、週刊文春さんが報道するんじゃなくて、自ら調査して検証して、投票日までに公表すべきですよ」と自民党に求めた。 【写真】元デジタル相らしく、チームみらい・安野氏と2ショットを披露した牧島かれん氏