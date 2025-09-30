お披露目された新パッケージ 牛乳の販売を始めて70年となる岡山市のオハヨー乳業が、餌の価格高騰などで経営が厳しい酪農家への取り組みなどを説明しました。 オハヨー乳業は1956年5月に宅配で牛乳販売を始めました。当時の価格は180mlで12円でした。 30日、藤本篤社長らが会見を開き、メーカーとしての社会的な責任などについて考えを述べました。 （オハヨー乳業／藤本篤