俳優の白石隼也（35）が30日、自身のインスタグラムを更新。この日をもってホリプロを退社することを報告した。「2025年9月30日をもちまして、株式会社ホリプロを退社することをご報告致します」と報告。「約17年間、温かく見守り支え続けてくださったホリプロの皆様には心より感謝申し上げます」とつづった。「限りある時間をどう過ごしていくのか、俳優として人として今後の人生を鑑み、この決断をさせていただきました」