GU（ジーユー）が、大人気キャラクター「パペットスンスン」と初コラボ。ゆるくてかわいい世界観を、レトロ&ポップなムードでデザインに落とし込んだアイテムが登場しますよ。10月31日（金）の全国発売に先駆け、10月17日（金）7:15頃〜23日（木）23:59の間、オンラインストアにて先行予約販売が実施されるので、要チェックです！「GU×パペットスンスン」の初コラボに大注目初のコラボとなる今回は、パペットスンスンの魅力が