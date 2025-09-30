民間動物園「ノースサファリサッポロ」の入り口付近＝30日午後、札幌市南区2005年開業の札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」が、建設に必要な許可を得ていなかった問題を受けて30日夕、閉園した。市によると9月5日時点でライオンやトラなど動物300匹以上が園内に残り、運営会社「サクセス観光」（同市）は、受け入れ先が決まるまで飼育を続けるとしている。園は客がおりの中でトラにえさをやるなど過激な体験を