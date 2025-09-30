日銀は、今月開催した金融政策決定会合の主な意見を公表しました。会合では政策金利の維持を決めましたが、利上げに向けた意見も複数上がっていたことがわかりました。日銀は、18日から19日にかけて開いた金融政策決定会合で0.5%の政策金利の現状維持を決めましたが、2人の委員が利上げの議案を提出していました。きょう公表された会合の主な意見によりますと、アメリカによる関税政策への不安が後退したとして、「再び利上げスタ