「ロッテ−楽天」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）今季限りで引退を表明しているロッテ・美馬学投手の長男・リタ君（５）が、始球式に登場した。リタ君は生まれつき右手首から先がない「先天性四肢欠損症」の障害を持つ。父と一緒にマウンドの前から投球し、左手で見事なノーバウンド投球を披露した。場内からは拍手がわき起こり、美馬も嬉しそうに頭をポンポン。その後、自身の引退登板に臨んだ。美馬は１０年度ドラ