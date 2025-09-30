「観光するには気候もちょうどいいですし、秋夕（チュソク）を過ぎた10月中旬から下旬はソウルは活気があります」【写真】「安・近・短」で中高年女性からも人気!韓国の魅力スポットそう話すのは、韓国旅に精通する白鳥由佳さん。10月6日は秋夕（韓国のお盆）という祝日で、前後1週間は休みを取る人が多い。そのためソウル市内は休業している店もあるが、それを過ぎれば、紅葉シーズンでにぎわい、見どころも多いという。増加す