東京都はインターナショナルスクールの誘致・拡充に向けて支援をおこないます。都は、東京の発展につなげるため、グローバル企業を呼び込むなどして、都内で、「高度専門職」などの在留資格を持つ外国人を2030年に5万人に増やす目標を掲げています。この取り組みのひとつとして、東京に赴任した外国人への情報発信を強化するため、都内のインターナショナルスクールの情報を一元的に発信する専用サイトを来月、開設することを明ら