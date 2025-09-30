◇セ・リーグ横浜（2025年9月30日DeNA−ヤクルト）DeNAのダヤン・ビシエド内野手（36）が初回の第1打席でハプニングに見舞われ、途中交代した。2死で迎えた初回の第1打席、三塁側への内野安打を放ち、一塁に向かって勢いよく走り出した。しかし、走塁中に足を痛めたようで、治療のためベンチに下がった。その後、三浦監督は代走にフォードを送り、ビシエドは途中交代となった。