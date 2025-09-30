北朝鮮の高官が国連総会の場で、イスラエルによるガザ侵攻について「ヒトラーも色あせるほどだ」と厳しく批判しました。記者「7年ぶりに本国から派遣された北朝鮮の代表が登壇しました」29日、一般討論演説に臨んだのは、北朝鮮の金先敬外務次官。北朝鮮が本国から国連総会に高官を派遣するのは2018年以来、7年ぶりです。金外務次官は、ガザへの攻撃を続けるイスラエルを厳しく批判しました。北朝鮮金先敬 外務次官「ヒトラ