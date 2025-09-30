「那須ファームビレッジ」「一般社団法人 Think The DAY」を率いて被災地支援や動物愛護の活動を行っている、実業家でモデル・タレントの紗栄子さんが、ニュージーランドでの一コマを自身のインスタグラムに投稿しています。【写真を見る】【 紗栄子 】NZの海で乗馬 “私の大切にしているものやことがたくさん” 自身の生き方に共鳴「帰ってきたい場所が１つ増えました」紗栄子さんは「撮影でニュージーランドに来ています」とし