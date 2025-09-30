【釜山（韓国南部）＝岡部雄二郎】石破首相と李在明（イジェミョン）・韓国大統領による首脳会談が３０日夕、韓国・釜山の会議場で行われた。首相は会談の冒頭で、人口減少や少子高齢化などの課題を挙げた上で、「共通の社会課題の解決を見いだすような新しい日韓関係が作られることを期待している」と述べた。