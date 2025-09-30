プロゴルファーの松山英樹選手が30日のDeNA−ヤクルト戦の試合前にセレモニアルピッチを務めた。松山選手はDeNA球団を通じて「横浜スタジアムで初めてのセレモニアルピッチでしたが、たくさんの方々の前で投げることができ、とても嬉しかったです」とコメントした。