「ロッテ−楽天」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの美馬学投手が引退試合に登板し、渾身の６球で現役生活に終止符を打った。１番に入った浅村に対し、初球１４０キロの直球でストライクを投じ、２球目も空振り。だが３球目からは内角にボールが抜ける。４球目も内に外れると、５球目は背後を通過。６球目の１２３キロも背後を通過したが、浅村がバットを振り三振となった。美馬は２球連続でバランスを崩し、マウ