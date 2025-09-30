日本ハムの小村勝球団社長（５９）が３０日、みずほペイペイドームで行われるソフトバンク戦前に報道陣に対応。新庄剛志監督（５３）の来季去就について言及した。小村社長は現時点でまだ球団側と新庄監督が話し合いの場を持っていないことに加え公式戦が残っていることから「シーズン終了後に正式に（新庄監督と）話し合いまして、発表します」と断言。公式戦の全日程終了後、球団側から正式発表することを明言した。球団側