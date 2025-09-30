「もらったことを忘れて未使用の商品券を引き出しにしまったままにしていた」という経験がある人もいるかもしれません。この時、有効期限が切れている場合は処分するしか方法がないのでしょうか。 本記事では、商品券の有効期限を延長できる可能性についてご紹介するとともに、払い戻しの対象になる場合や、有効期限切れを防ぐ方法もまとめています。 商品券は有効期限を延長できる？ 発行元によっては、直接連絡す