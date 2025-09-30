歌手アリアナ・グランデ（32）が、トランプ大統領の支持者に対して「食料品は安くなった？健康保険料は下がった？」などと大統領が公約通り生活を改善してくれたのか問う投稿をし、トランプ氏とホワイトハウスの怒りを買った。グランデはインスタグラムのストーリーに、ポッドキャスターのマット・バーンスタイン氏の投稿をシェア。トランプ米大統領に投票した人々に対して、2度目の就任から250日が経過した現在トランプ氏が掲げ