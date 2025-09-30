今回、Ray WEB編集部はバイト先でのイジメについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はアパレルブランドでバイトを始めました。しかし新人なのでわからないことも多く、接客も思うようにうまくできません。そんなときに先輩から衝撃的なひと言を言われ……？まだ開店準備も教わっていないのに、定時になっても誰も出勤してきません。なにも出来ずに困る主人公……。このあと誰も出勤しないまま、お店を開けることになる