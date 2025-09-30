2007年にブログ「あたし・主婦の頭の中」を始めたカータンさん。わずか1年足らずで「Japan Blog Award2008」総合グランプリを受賞し、その後も数々の賞に輝いた。ユーモアのある独特の視点で日常を描くブログは評判を呼び、月間800万PVを超える人気の主婦ブロガーとして18年以上も活躍を続けている。その魅力の一つは、「そうそうそう！」とうなずける、家事育児や夫婦関係でのモヤモヤをズバッと、そして笑いの要素を散りばめて