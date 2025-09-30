◆第７８回秋季全道高校野球大会札幌地区予選▽Ｄブロック代表決定戦立命館慶祥１９―０札幌南＝５回コールド＝（３０日・札幌円山）立命館慶祥が１６安打１９得点の猛攻で札幌南を５回コールドで下し、３年ぶりの全道大会出場を決めた。左投げで二塁を守る９番・影近陸（２年）が２安打２打点で３季連続の地区予選突破に貢献した。３試合連続でスタメンに名を連ねた影近は、１回１死満塁の好機で中前適時打を放つと、３回