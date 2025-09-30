対策会議香川県警察本部高松市番町 香川県で高齢者をねらった高額の特殊詐欺の被害が増えています。香川県警が30日、緊急の対策会議を開き、高齢者と接する機会が多い団体の職員らに詐欺の予防策を伝えました。 香川県内8市9町の民生委員や介護員を養成している事業者などが参加しました。 香川県では特殊詐欺の被害額が2025年1月から8月末までで約8億円に上り、2024年の同じ時期と比べて約4億5000万円増えていま