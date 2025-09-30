毎年秋に静岡市で開催される「大道芸ワールドカップ」。32回目となる今回は、日本を含めた15の国から58組92人のアーティストが出演します。静岡市葵区の駿府城公園などで10月31日から4日間 開催される「大道芸ワールドカップ」。30 日に行われた会見では、32回目を迎える今回、日本を含めた15の国から58組92人のアーティストが出演すると発表されました。また、今回は駿府城公園内に100席限定で並ばずに椅