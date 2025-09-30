俳優の碓井将大（33）が30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。所属するワタナベエンターテインメントを退所することを発表した。【動画】碓井将大の動画メッセージ所属事務所に感謝「18年間ありがとうございました」動画の概要欄では「いつも応援してくださっている皆さまへ」と切り出し「私、碓井将大は2025年9月30日をもちまして、ワタナベエンターテインメントを退所することとなりました」と報告した。「15歳でこの世界