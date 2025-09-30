news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「美容師トイレで“わいせつ”『いいシャンプーあげる』」のニュースについてお伝えします。◇◇◇警察署から出てきた美容師の男、藤井庄吾容疑者33歳。今年4月、自身が経営する美容室のトイレに客の女性を連れ込み、わいせつな行為をしたとして逮捕されました。藤井容疑者の美容室があるのは東京・渋谷区の神宮前。閉店間際の店内で、20代の女性客と2人きりになったといいま