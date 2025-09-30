サッカースペイン１部リーグ、マジョルカの前日本代表ＦＷ浅野拓磨が左ハムストリングの負傷で戦線離脱することになった。２９日マジョルカが正式発表した。前節リーグ、アラベス戦で負った。試合では唯一のゴールでチームの今季初勝利に貢献したものの、その後ピッチに倒れ込み６８分に交代した。なお回復までの見通しは明らかになっておらず、複数の地元メディアは「（離脱は）数週間」としている。今節の欠場は決定的で、１