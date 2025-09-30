金沢競馬場でJpn3「第45回白山大賞典」（ダート2100メートル）が行われ、丸山元気（34）騎乗、JRAの3番人気ジャスパーロブスト（セン4＝森秀行）が逃げ切った。前走から中9日での出走だったが、見事重賞初制覇。通算6勝目となった。丸山は「最後は脚が上がったが最後まで一生懸命走ってくれた。精神面がギリギリかな、というのはあったが、何とかしのいでくれた。スピードを生かした競馬ができた」と振り返った。