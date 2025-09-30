女優の山口智子（60）が30日、都内で行われたフジッコ「カスピ海ヨーグルトリッチモ」新商品発表会に出席した。今年で発売20周年を迎えた「カスピ海ヨーグルト」シリーズの新商品。自身を「ヨーグルト大好き人間」と称し、「毎朝、バケツレベルに（ヨーグルトを）いただく」という山口。内容量900グラムの新商品を前に「私にとっては食べきりサイズくらいの感覚。毎朝食べきれる」と豪語。イベント内で試食すると「本当に