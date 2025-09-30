風俗店に女性を紹介した際に、紹介料の支払いを拒否した店長を脅したとして逮捕された国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」のメンバーの20代の男性2人について、東京地検はきょう（9月30日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。