【ハノイ共同】ベトナム政府は29日、中部などを28日から29日にかけて直撃した台風による死者が19人になったと発表した。負傷者は80人超。行方不明者は10人以上おり、被害がさらに拡大する恐れがある。中部ハティン省やゲアン省を含む被災地では、強風により10万戸以上の建物が損壊した。