３０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３３円７９銭（０・０８％）高の４万１８５円２８銭だった。２営業日ぶりに値上がりした。全銘柄のうち１６３銘柄（約４９％）が上昇した。米国の暫定予算が成立せずに政府機関が閉鎖される懸念があるなか、目立った取引材料がなく、投資家の間で様子見の姿勢が広がったことで、小幅な値動きとなった。業種別では、機械や電機、銀行株の上