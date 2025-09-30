アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と会談し、パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向け、20項目の包括的な計画に合意しました。この計画案の内容、どんなものなのかまとめました。記者「ネタニヤフ首相がホワイトハウスに到着しました。トランプ大統領と握手を交わしています」29日、ホワイトハウスで会談したトランプ大統領とネタニヤフ首相。アメリカトランプ大統領「我々は数百年も続いてきた死と破壊を終