東京・表参道の美容室で女性客をトイレに連れ込みわいせつな行為をさせたとして、美容師の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者表参道の美容室「ELTE」の藤井庄吾容疑者（33）は4月、自身が経営する美容室で20代の女性客にわいせつな行為をさせた疑いがもたれています。警視庁によりますと当時、店には2人しかおらず、藤井容疑者は接客後に写真撮影と称して「大きな鏡があるから」と女性客をトイレに連れ込みました