【WWE】SMACK DOWN（9月26日・日本時間27日／フロリダ・オーランド）【映像】卑劣攻撃で額“ぱっくり”→そのまま120キロ女子を投げ飛ばす衝撃シーン鎧のような筋肉を身に纏うアスリート女子レスラーも、顔面までは守り切れない。卑劣な攻撃で額が“ぱっくり”開いてしまう衝撃映像に、ファンも心配の声を寄せている。日本時間9月27日に行われた「SMACK DOWN」にてWWE女子統一王座戦が開催。