石井章元参議院議員が800万円あまりの秘書給与を国からだまし取ったとされる事件。東京地検特捜部はきょう、石井元議員ら2人を詐欺の罪で在宅起訴しました。記者「石井議員の事務所から段ボールが大量に運び出されています」石井章元参議院議員（68）が公設秘書の給与を国からだまし取ったとされる事件。東京地検特捜部は先月、茨城県取手市の事務所などを家宅捜索していました。事件をめぐって、きょう動きが…記者「特捜部は先ほ