ピーチ・ジョンから、吉田朱里さんとのコラボ新作「わがままフロントホックナイトブラセット」が2025年9月17日に発売されました。セットには、ラブサボンローズの香りが楽しめる「ボムバストクリーム リッチ ミニ」が付属♡さらに、何度も再入荷を繰り返す大人気のクリーム通常サイズや、ヒップケアクリームの特別バージョンも同時展開。毎日のケアとおしゃれを叶える注目のラインナップ