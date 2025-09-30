NHKドラマ10『シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜」（総合、毎週火曜午後10時〜）は柴犬専門雑誌「シバONE」の編集部が舞台。柴犬を中心に人と人がつながっていくヒューマンドラマだ。原作は片野ゆかさんのノンフィクション『平成犬バカ編集部』。パチンコ雑誌の編集長・相楽俊一は部下に嫌われ、寄り添ってくれるのは飼い犬の柴犬・福助だけ。編集長を追われた相楽は新雑誌の開発を社長から命じられ、柴犬専門雑誌を思いつく―。