SNS型投資やロマンス詐欺の抑止に向けて生成AIで被害を体験する試みが香川県警本部で行われました。 【写真を見る】「恐怖心が彷彿して本当に引っかかる…」香川県警がSNS型詐欺の抑止に向けて生成AIで被害を体験する試み 高齢者が被害にあう高額の詐欺事件が頻発していることから、香川県警が開いた緊急対策会議の中で実施されたものです。使用されたのは県警が情報通信会社と開発したLINEアプリ。高齢者に接する機会が多い、