ソフトバンクは30日、又吉克樹投手（34）と来季の選手契約を結ばないことを発表した。又吉は2021年オフに国内フリーエージェント（FA）権を行使し、中日から移籍した。通算503試合に登板し、173ホールド。4年契約の最終年となる今季は1軍登板なしに終わっていた。ウエスタン・リーグでは、27試合に登板。先発でも12試合を投げ、4勝5敗、防御率3・58だった。三笠杉彦ゼネラルマネジャーは同日、「本人の口より先に言うのはな