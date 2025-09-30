おととし10月、島原市の自宅で弟を殺害した罪に問われている男の判決公判が、30日に開かれました。 長崎地裁は「被告人には責任能力が認められる」として、懲役12年の実刑判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、島原市の無職 宮本友樹被告 39歳です。 宮本被告はおととし10月、島原市の自宅で同居していた31歳の弟の胸や腹などを、包丁で複数回突き刺して殺害した罪に問われていました。 裁判では宮本被告が統合